«البجراوية» السوداني: «أديبك» فرصة للانطلاق نحو العالمية

أبوظبي (وام)

أكد المهندس وائل محمد إبراهيم أبوسليم مدير عام مصنع البجراوية لمعدات النفط والغاز بالسودان أن مشاركة المصنع بجناح خاص في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك» حقق أهدافه في الوصول إلى العالمية، معتبراً أن الحدث فرصة للتواصل من أجل إيجاد شراكات جديدة وتوسيع دائرة التواصل مع الشركات الكبرى والتعرف على خدماتها والاستفادة منها إلى جانب عرض خدمات المصنع للشركات الأخرى.

وقال لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن المصنع بدأ الإنتاج مطلع يناير 2016، ولذلك الأرباح التي حققها حتى الآن تعتبر مناسبة، مشيراً إلى أن المصنع انتج معدات بقيمة 20 مليون دولار حتى عام 2017.

وأكد سعي المصنع مستقبلاً لتصدير إنتاجه إلى مختلف دول العالم وقارة أفريقيا ودول الجوار وإلى دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتم التخطيط له لسنة 2018، مشيراً إلى أن بعض المشاريع البسيطة ينفذها المصنع حالياً في إثيوبيا وتشاد.

من جانبه أشار المهندس نادر محمد عبدالله مدير المشاريع بشركة سودابت في تصريحه لـ«وام» إن مصنع البجراوية الأول من نوعه في أفريقيا فهو يشغل مساحة كلية تبلغ 250 ألف متر مربع ومساحات مغطاة تبلغ 33 ألف متر مربع وتصل طاقته إنتاجية إلى 700 طن ويوجد فيه وحدة كهرباء داخلية وعدد موظفيه بين 250 إلى 300 موظف حسب ضغط المشاريع.