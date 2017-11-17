«أدنوك» توقع اتفاقية مع «ليندي» لتوسعة مرافق إنتاج النيتروجين في الرويس

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية مع مجموعة «ليندي» لاستكشاف سبل توسعة مرافق إنتاج غاز النيتروجين في الرويس بأبوظبي، لتلبية زيادة الطلب الصناعي المتوقع من السوق المحلية في المستقبل. وبموجب الاتفاقية، تقوم «ليندي» بإجراء دراسة هندسية حول وحدات فصل الهواء الجديدة، والتي من المنتظر أن تلبي الاحتياجات المتزايدة لشركات معالجة الغاز والبتروكيماويات والتكرير التابعة لـ»أدنوك» من غاز النيتروجين.

وقع الاتفاقية عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»؛ وبرند إيوليتز، عضو مجلس إدارة مجموعة «ليندي»، على هامش «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك)، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها.

وقال الهاجري: «تماشياً مع استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي 2030، تخطط الشركة لتوسيع وتنويع أنشطتها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الرويس، فضلاً عن رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف. ولتحقيق ذلك، فإننا سنحتاج إلى زيادة كميات الغازات الصناعية مثل النيتروجين». ومن المنتظر أن يتم تنفيذ مشروع وحدة فصل الهواء على مرحلتين، بطاقة إنتاجية لكل منهما تبلغ 70 ألف متر مكعب في الساعة من غاز النيتروجين. وتعد شركة «أدنوك للغازات الصناعية» مشروعاً مشتركاً بين «أدنوك» ومجموعة «ليندي»، حيث تملك «أدنوك» حصة 51% فيها، فيما تملك «ليندي» 49% من رأس المال.

وتأسست الشركة في عام 2007، بهدف إنتاج وتوفير الغازات الصناعية للعملاء في أبوظبي على المدى البعيد، وقد تم تدشين مجمع الاكسير1 في العام 2009. يشار إلى شركة «أدنوك للغازات الصناعية» كانت تعرف في السابق باسم «الإكسير»، وقد تم تغيير الاسم مع إطلاق الهوية المؤسسية الموحدة لـ «أدنوك» في أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال إيوليتز: «تقوم (ليندي) و(أدنوك) من خلال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمرافق إنتاج غاز النيتروجين، بتعزيز التزامهما بالعمل والتعاون المشترك، ما يساهم في خلق قيمة مضافة للشركتين».

وتنتج «أدنوك للغازات الصناعية» غازات النيتروجين والنيتروجين المسال والأكسجين المسال في مصنعها في الرويس بأبوظبي.