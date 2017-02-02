6.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية أكثر من 6.2 مليار درهم خلال 5 جلسات، مسجلة معدل تداول يومي تجاوز الـ1.2 مليار درهم، بعدما قام مستثمرو سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية في التعامل على أكثر من 3.7 مليار سهم خلال جلسات الأسبوع عبر إبرام أكثر من 46 ألف صفقة.

وهبطت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، بفعل مبيعات تمت على عدد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم «إعمار» الذي شهد تراجعاً بنسبة 2.42% ليغلق مع نهاية الجلسة على مستوى 7.25 درهم، فيما شهدت سيولة الأسهم ارتفاعاً لتسجل أكثر من 1.3 مليار درهم، من خلال التعامل على 866 مليون سهم، بعدما نحج مستثمرو الأسواق في إتمام 10621 صفقة.

وشهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً بنسبة 1.77% مع نهاية جلسة أمس، فاقداً نحو 80 نقطة ليغلق على مستوي 4446 نقطة، بعدما تداول مستثمروه أكثر من 176 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ342 مليون درهم، من خلال إتمام 2932 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بلغت نسبته 0.82% فاقداً نحو 30 نقطة، ليغلق على مستوى 3623 نقطة، بعدما قام مستثمروه بتداول نحو 690 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.044 مليار درهم من خلال إتمام 7689 صفقة.

وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «مبيعات سهم «إعمار» ضغطت بصورة واضحة على المؤشر العام لسوق دبي المالي علي الرغم من المؤشرات الإيجابية للنتائج الصادرة مؤخراً عن «إعمار مولز»»، منوهاً بأن هذه التعاملات جاءت استمراراً لمعطيات التجاهل الواضح لنتائج الشركات القيادية في الأسواق والاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم الصغيرة ذات النزعة المضاربية.

وكانت شركة «إعمار» قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق «إعمار مولز» صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم (510 ملايين دولار) خلال عام 2016، بنمو بلغ 13%، مقارنة بإيرادات السنة المالية 2015 والبالغة 1.656 مليار درهم (451 مليون دولار). وحققت «إعمار مولز» في الربع الرابع نمواً بنسبة 4% في صافي الأرباح الذي بلغ 452 مليون درهم (123 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2015 والبالغ 435 مليون درهم (118 مليون دولار). وقال وضاح الطه: «إن التداولات في الأسواق المالية المحلية ما زالت تتسم بالنزعة «المضاربية» التي تستهدف عدداً من الأسهم «المنتقاة»»، مؤكداً أن سيولة الأسواق تراجعت خلال جلسة أمس عن المعدل اليومي الذي شهدته الأسواق خلال جلسات سابقة فيما تجاهلت تلك السيولة الأخبار الإيجابية التي أعلن عنها عدد من الشركات المدرجة أسهمها في أسواق الدولة.

وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «جي أف أتش» للجلسة الثانية على التوالي مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً تداولات تجاوزت الـ265 مليون درهم، بعدما قام مستثمرو السهم في التعامل على نحو 95 مليون سهم، ليغلق السهم الجلسة مرتفعاً 1.45% رابحاً 4 أفلس عن إغلاق الجلسة السابقة، مسجلاً سعر 2.80 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهد سهم «إشراق العقارية» عمليات جني خلال جلسة أمس، ليتراجع سعر السهم إلى 1.11 درهم مع نهاية الجلسة، محققاً قيمة بلغت 51 مليون درهم وكمية تداول تجاوزت الـ45 مليون سهم.