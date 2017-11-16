إطلاق «سي أكس-5 (CX-5) الجديدة»

دبي (الاتحاد)

تواصل مازدا، مع إطلاق سيارة سي أكس-5 (CX-5) الجديدة في معرض دبي الدولي، تحقيق نموها في الإمارات. وقالت الشركة في بيان صحفي أمس، إن الجيل الثاني من سيارة سي أكس-5 هو استجابة مازدا للعملاء الذين يبحثون عن شراء سيارة دفع رباعي، متعددة الأغراض وفعالة من حيث الطاقة والوقود، حيث إنها تجذب أنظار الجميع في المعرض المُقام هذا العام. وقال أكسيل دريير، مدير عام كلداري للسيارات:«حققنا العام الماضي نمواً هائلاً من حيث حجمنا وحصتنا في السوق في المملكة العربية السعودية، يليها الإمارات العربية المتحدة، ولا نود التوقف عند هذا الحد». وأضاف: «حازت سيارة سي أكس-5 الجديدة العديد من الجوائز من جميع أنحاء العالم، ولذلك نحن على يقين وثقة أنها ستستحوذ على إعجاب عملائنا في الإمارات العربية المتحدة أيضًا. سيارة مازدا سي أكس-5 هي منتج ياباني ذات تصميم خلاب، والسيارة مزودة بالعديد من المزايا التقنية وبأسعار تنافسية».