33 مليون درهم مبيعات «دبي للقوارب واليخوت المستعملة»

دبي (الاتحاد)

بلغت محصلة مبيعات معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2017 الذي اختتمت مؤخراً فعالياته في نسخته الثامنة لهذا العام نحو 33 مليون درهم.

حيث تم عرض أكثر من 60 قارباً ويختاً مستعملاً للبيع بمشاركة 25 عارضاً أبرزها «جلف كرافت» و«بوش آند نوبل» ويخوت «برنسيس» ويخوت «إس إف»، وحقق المعرض الذي حظي بمشاركة هيئة الطرق والمواصلات في المعرض للعام السادس على التوالي. حقق نادي خور دبي للجولف واليخوت، وبرعاية نور للتكافل، في الفترة الواقعة من 9 إلى 11 نوفمبر، رقماً قياسياً غير مسبوق في أعداد الزوّار، حيث استقبل أكثر من 7 آلاف زائر على مدار 3 أيام، وهي أعلى نسبة حضور يشهدها المعرض منذ انطلاقته قبل ثمانية أعوام.

وتضمنت فعاليات المعرض للمرة الأولى مهرجان «لوبستر فيست» للحياة والمأكولات البحرية الذي تخلله فقرات موسيقية وترفيهية مائية مع تقديم أصناف المأكولات البحرية، وقُدِّر الوزن الإجمالي لكمية الكركند التي تم تقديمها خلال أيام المعرض بنحو نصف طن، كما تخلل المعرض العديد من النشاطات والسباقات المائية التي احتضنها خور دبي كسباق قوارب التنين وسباق ألواح التجديف التي شهدت مشاركة واسعة، واستمتع الأطفال في مروج الجزيرة الخضراء التي خصصت لاستقبال العديد من الأنشطة الترفيهية، وقدّم مدربون متخصصون دروس الألعاب الرياضية واليوغا لأفراد العائلة كافة، وساهمت هيئة الطرق والمواصلات بتقديم دعمٍ كبيرٍ للمعرض، من خلال اصطحاب الضيوف على متن القوارب في جولة في مياه خور دبي.