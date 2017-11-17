«اقتصادية رأس الخيمة» تبحث التعاون مع مجلس الأعمال الخليجي البولندي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت اقتصادية رأس الخيمة أعضاء من مجلس الأعمال الخليجي البولندي الذي ضم عدداً من رجال الأعمال البولنديين، لبحث وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، حيث تعد بولندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدولة الإمارات، وتمتلك القدرات والإمكانيات لتكون من أهم شركاء إمارة رأس الخيمة في هذا المجال.

ونظمت اقتصادية رأس الخيمة لقاء موسعاً للوفد حضره العديد من الدوائر والمؤسسات المحلية المعنية بالاستثمار والترويج السياحي مثل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومدينة رأس الخيمة البحرية، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، حيث تم استعراض أدوار الجهات في تعزيز النمو الاقتصادي بالإمارة، ومدى التطور والتقدم الذي حققته الإمارة في عدة مجالات كزيادة نسبة الرخص التجارية مقارنة بالأعوام الماضية، وزيادة عدد السياح بالإمارة من مختلف دول العالم، وامتلاكها لعديد من الموانئ البحرية وعلى رأسها ميناء صقر الميناء الرئيسي والأقدم بالإمارة.

وقدمت الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة عرضاً تضمن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في جعل الإمارة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، ودور الدائرة المحوري في تنظيم النشاط الاقتصادي للإمارة، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب بالإمارة، إضافة إلى مواطن القوة التي تتمتع بها الإمارة من ناحية البنية التحتية الجيدة التي تؤهلها لجذب استثمارات أجنبية، وتميزها بالموارد الطبيعية والمناخ الجاذب للسياح وسهولة التنقل من وإلى المدن الأخرى، فضلا عن خدمات الدليل الإلكتروني الذي يمثل مرجعاً هاماً لجميع قطاعات الأعمال بالإمارة الذي تم إطلاقها من قبل الدائرة لمواكبة رؤية الإمارة في ريادة الثقافة الاقتصادية الإلكترونية.