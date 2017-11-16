نمو حركة الشحن عبر مطار دبي ورلد سنترال %9 خلال 9 أشهر

دبي (وام)

سجل مطار دبي وورلد سنترال المصنف ضمن قائمة أكبر 20 مركزاً للشحن في العالم نمواً قياسياً بحركة الشحن نسبته 9.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن مطارات دبي أمس.

وأشار التقرير إلى أن مطار دبي وورلد سنترال تعامل مع 704.735 طنا من البضائع منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الفائت مقارنة مع 645.698 طناً خلال الفترة نفسها من عام 2016 بزيادة قدرها 9.1%.

وأظهر التقرير أن إجمالي حركة المسافرين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 649 ألفا و627 مسافرا بزيادة 7.9% مقارنة بعدد المسافرين المسجل خلال نفس الفترة من عام 2016 والبالغ 602 ألف و228 مسافرا.

واحتلت أوروبا الشرقية مقدمة الأسواق من حيث إجمالي عدد المسافرين المستخدمين للمطار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بإجمالي 253 ألفا و650 مسافرا تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 174 ألفا و563 مسافرا والشرق الأوسط بإجمالي 82 ألفا و978 مسافرا.

أما من حيث المدن فقد احتلت موسكو المرتبة الأولى بإجمالي 87 ألفا و422 مسافرا تلتها كاتمندو 58 ألفا و534 مسافرا وعمّان 42 ألفا و832 مسافرا.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات سجل المطار 24875 حركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع 29380 حركة خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض نسبته 15.3%.

وكان متوسط عدد الركاب لكل رحلة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الفائت 120 راكبا بزيادة 29.9 بالمائة مقارنة مع 93 راكبا خلال نفس الفترة من عام 2016.

وذكر التقرير أن أربع شركات للطيران تقوم بتسيير نحو 74 رحلة أسبوعيا إلى 18 وجهة دولية من مطار دبي وورلد سنترال الذي يعتبر المركز الرئيس لـ 23 شركة شحن تقوم بتسيير رحلات مجدولة عبر المطار إلى 68 وجهة حول العالم.