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«نفل الإمارات» تستهدف زيادة أعمالها %10 العام المقبل
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تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تستهدف شركة نفل الإمارات لخدمات النفط والغاز، التابعة لمجموعة شركات بن بطي، زيادة حجم أعمالها بنحو 10% خلال العام المقبل، بحسب عمرو مصطفى المدير العام للشركة.

وقال مصطفى لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، إن أعمال الشركة شهدت حالة من الاستقرار خلال العام الحالي، موضحاً أن زيادة أسعار النفط مؤخرا، تزيد التفاؤل بين أوساط العاملين بالقطاع.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مؤخراً بشأن تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، تسهم في تسهيل أعمال الشركات المواطنة، وتعزز من نمو الأعمال.

ويساهم تطوير وتحسين سياسة العقود والمشتريات والشراكة في «أدنوك» في تسهيل التعامل التجاري، عبر اختصار الوقت وتسريع الإجراءات وزيادة الكفاءة.

وأوضح مصطفى أن نشاط «نفل الإمارات» يشمل العديد من الأنشطة بقطاع البترول مثل الأعمال الميكانيكية، والعزل الحراري، وأعمال الدهانات، فضلاً عن توريد وتركيب السقالات. ... المزيد
     
 

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