15 دولة تتحالف لوقف استخدام الفحم بحلول 2030

بون (رويترز)

قالت وفود مشاركة في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون بألمانيا أمس، إن 15 دولة على الأقل انضمت لتحالف دولي يسعى للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في توليد الكهرباء قبل 2030. وأوضحت الوفود أن بريطانيا وكندا والدنمرك وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والبرتغال وبلجيكا وسويسرا ونيوزيلندا وإثيوبيا وتشيلي والمكسيك وجزر مارشال باتوا جميعاً من أعضاء تحالف ‭‭‭)‬‬‬باورينج باست كول‭‭‭(‬‬‬.

ويسعى التحالف لضم 50 عضواً بحلول قمة الأمم المتحدة المناخية المقبلة في 2018 التي ستعقد في مدينة كاتوفيتسه في بولندا التي تعد واحدة من أكثر مدن أوروبا تلوثاً.

ولم ينضم للتحالف بعض من أكبر مستخدمي الفحم، مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا.

ويأتي التوقيع بعد أيام من تنظيم مسؤولين بالإدارة الأميركية مع عدد من ممثلي شركات الطاقة اجتماعاً على هامش محادثات المناخ للترويج لاستخدام الوقود الأحفوري والطاقة النووية. وتم تشكيل التحالف بمبادرة من بريطانيا وكندا وجزر مارشال، إذ دعوا الدول الأخرى للانضمام إليهم في رسالة رسمية.