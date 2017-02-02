  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

يواصل فعالياته تحت شعار «لنحتفل بعُمان»

«مهرجان مسقط» يعزز مكانة السلطنة على خريطة السياحة الترفيهية
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

علي الهنوري (مسقط)

تتواصل فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان مسقط والذي يقام هذا العام 2017 تحت شعار «لنحتفل بعمان»، والذي يعزز مكانة سلطنة عمان على خريطة السياحة الترفيهية في المنطقة. ويستقبل المهرجان زواره في موقعيه بمتنزه النسيم العام، ومتنزه العامرات العام مع عدد من المواقع الأخرى التي تحتضن الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية للمهرجان. مهرجان مسقط هذا العام يضع بصمته على الخريطة الاقتصادية والسياحية بشكل كبير، وبصناعة عمانية 100% تدرك ماذا تريد والى أين تضع خطواتها المستقبلية، هكذا ما لمسناه من القائمين على المهرجان، وما يميز نجاح مهرجان مسقط هذا العام الإقبال الكبير في خلال النصف الأول من المهرجان، حيث يشهد الموقعان ازدحاماً كبيراً من الجماهير خلال العطل الأسبوعية.

وقال خالد بن محمد عمر بهرام، مساعد رئيس بلدية مسقط لشؤون الخدمات، نائب رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان مسقط 2017، إن المهرجان يستهدف بالدرجة الأولى الشعب العماني والمقيمين على أرض سلطنة عمان، ونسعى أن تكون له مكانة بارزة على خريطة السياحة.

وقال بهرام: بلغ عدد الزوار في خلال النصف الأول من المهرجان نحو 500 ألف زائر، ما يبشر بأن المهرجان حقق الأهداف المرجوة منه، لاسيما أن المهرجان يقع على منطقتين مختلفتين، والفعاليات شبه متساوية، حيث تتركز الفعاليات بالطفل، الثقافية، والتوعية، والترفيهية، وتشهد فعاليات المهرجان عودة الفعاليات الثقافية، وحول الميزانية المرصدة للمهرجان فقد بلغت 3 ملايين ريال.

ودعا بهرام إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص من الشركات المختلفة المشاركة في المهرجانات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، وأوضح أن المهرجان هذا العام يأتي مختلفاً ومتجدداً شكلاً ومضموناً، حيث يحمل في طياته برامج وفعاليات تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وبذلت اللجنة المنظمة جهوداً مكثفة لتجهيز مواقعي المهرجان. وأضاف أن مهرجان مسقط 2017 خصص مساحة واسعة للفعاليات الخاصة بالأطفال والأسرة، والتي تحتضنها قرية الأسرة ومسرح الطفل الذي يضم جملة من الفعاليات المتنوعة والمخصصة للأطفال لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم في شتى مجالات العلوم والفنون والرياضة وغيرها، بالإضافة إلى متنزه الفنون والتسلية، وهو متنزه شامل يضم مجموعة كبيرة من الألعاب الكهربائية والإلكترونية المخصصة حسب الأعمار المختلفة للأطفال والشباب، إلى جانب تنظيم أهـم وأكبر فعالية رياضية هي طواف عمان 2017، بمشاركة نخبة مميزة من الدراجين العالميين، والذي ينطلق في 14 فبراير وحتى 19 فبراير.

ولفت إلى أن طواف عمان يعتبر من أهم البرامج الترويجية السياحية لسلطنة عمان، بسبب الزخم الإعلامي الكبير الذي تنقله معظم وسائل الإعلام العالمية. وحول مشاركة المواطن العماني في المهرجان، قال بهرام: «إن الإدارة تدعم المواطن والمواطنات أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذلك الأسر المنتجة، حيث نقدم لهم دعماً يصل إلى نحو 50% من تكلفة المشاركة في المهرجان، مع تقديم العديد من التسهيلات». وقال طالب البلوشي، من إدارة المهرجان، إن القائمين على المهرجان قدموا جميع التسهيلات من أجل استقطاب العناصر المواطنة لدخول عالم التجارة والمال، وحقق ذلك نجاحاً كبيراً بين فئة الشباب والكبار. وقال البلوشي: يفتح مهرجان مسقط أبوابه أمام جماهيره المترقبة للتشويق بكل تفاصيل وجماليات وروعة الإنسان والمكان والزمان، ضمن باقات رحبة من الفعاليات المتجددة، من خلال موقعي المهرجان بمتنزهي العامرات والنسيم أمام الجمهور والزوار، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 11 مساء طيلة أيام المهرجان عدا أيام الإجازة الأسبوعية، ليمتد الوقت حتى 12 ليلاً للاستمتاع بفعاليات وأنشطة المهرجان وفق رسوم دخول رمزية بواقع 200 بيسة للكبار و100 بيسة للأطفال (بواقع درهمين للكبار ودرهم للأطفال) تستقطع من مكاتب مخصصة توجد أمام مداخل أبواب المتنزهين. ... المزيد
     
 

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