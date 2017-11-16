«سارتان» تبتكران أصنافاً باردة من القهوة

هناء الحمادي (أبوظبي)
لقيت القهوة التي تصنعها سارة السبع وسارة العيد إعجاب كل من تذوقها، ما قادهما إلى تأسيس مشروع تجاري تسوِّقانه عبر موقع «إنستغرام»، متخصص في صنع القهوة بمختلف نكهاتها وأنواعها.
والفتاتان، الحائزتان درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، موظفتان في إحدى الشركات الحكومية، اختارتا التميز بمشروعهما، بابتكار قهوة «باردة» لا تعتمد على الطريقة التقليدية في صنعها، كما أنهما أضافتا نكهات مختلفة مع اللمسات الإبداعية في التقديم. وتقول سارة السبع: «مشروعنا عبارة عن «قهوة باردة» متوافرة بنكهات عدة، واخترناه كوننا من عشاق القهوة الباردة، ونستمتع بتجربة المذاقات المختلفة من القهوة الباردة من أماكن عدة حتى توصلنا إلى فكرة استحداث مذاق القهوة الخاص بِنَا، فقمنا بتجربته مع الأهل والأقارب، وقد لقي استحساناً وقبولاً، ما شجعنا على بدء المشروع، خصوصاً أننا نعيش في أجواء دافئة، والطلب على القهوة الباردة يزداد للشعور بالانتعاش».
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