«سارتان» تبتكران أصنافاً باردة من القهوة

هناء الحمادي (أبوظبي)

لقيت القهوة التي تصنعها سارة السبع وسارة العيد إعجاب كل من تذوقها، ما قادهما إلى تأسيس مشروع تجاري تسوِّقانه عبر موقع «إنستغرام»، متخصص في صنع القهوة بمختلف نكهاتها وأنواعها.

والفتاتان، الحائزتان درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، موظفتان في إحدى الشركات الحكومية، اختارتا التميز بمشروعهما، بابتكار قهوة «باردة» لا تعتمد على الطريقة التقليدية في صنعها، كما أنهما أضافتا نكهات مختلفة مع اللمسات الإبداعية في التقديم. وتقول سارة السبع: «مشروعنا عبارة عن «قهوة باردة» متوافرة بنكهات عدة، واخترناه كوننا من عشاق القهوة الباردة، ونستمتع بتجربة المذاقات المختلفة من القهوة الباردة من أماكن عدة حتى توصلنا إلى فكرة استحداث مذاق القهوة الخاص بِنَا، فقمنا بتجربته مع الأهل والأقارب، وقد لقي استحساناً وقبولاً، ما شجعنا على بدء المشروع، خصوصاً أننا نعيش في أجواء دافئة، والطلب على القهوة الباردة يزداد للشعور بالانتعاش».

وتقول سارة العبد: «إن ما يميز مشروع «القهوة الباردة» النكهات المنوعة مثل الأوريو، والفول السوداني»، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إصدار نكهات جديدة. ولمزيد من التميز في المشروع، جاءت فكرة التغليف مبتكرة، كما أنها تميزت بالرقي والجمال، مع إضافة عبارات تتماشى مع مناسبات الزبائن كالأعياد والأعراس والمواليد الجدد.وتقول: «بحثاً عن التفرد خطرت ببالنا الكثير من الأسماء، حتى وقع الاختيار على اسم «Eleven_Eleven» وهو الأنسب، ولجأنا إلى موقع «إنستغرام» ليكون وسيلة الترويج لمنتجنا لكونه طريقة سلسة وسريعة، وقادرة على الوصول لأكبر عدد من الناس».