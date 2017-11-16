«الرصاص».. يصيب الطفل بالبلادة

القاهرة (الاتحاد)

يحذر خبراء الصحة والبيئة من الانعكاسات الصحية الخطيرة على صحة الطفل بشكل خاص من الملوثات البيئية، لا سيما ملوثات «الرصاص» لسهولة وصولها إلى الطفل، على اعتبار أن الرصاص أحد عناصر «الفلزات» الموجودة في الطبيعة بكثرة، ويدخل في صناعة الكثير من المركبات الكيميائية المتعددة ويدخل في صناعة بطاريات السيارات، وصناعة الأختام، وتعليب المواد المحفوظة، وبودرة الكحل الذي تستخدمه النساء، وفي صناعة أنابيب مياه الشرب، وفي كثير من ألعاب وأقلام الأطفال، كما يوجد في التربة، وغبار البيوت القديمة المطلية بأصباغٍ يدخل في صناعتها الرصاص.

وخطورته تكمن في آثاره التي تبقى في الأرض والتربة والغبار وأنابيب المياه لمدة طويلة، ما يعني تلوث مياه الشرب بذوبان الرصاص في الماء، فإذا كان التسمم بالرصاص أصبح نادراً عمّا ذي قبل، لكنه لا يزال موجوداً ويعاني منه الكبار والصغار، وخطورته تكمن في قدرة الرصاص على التراكم في النسيج العصبي، خاصة لدى للأطفال، ما يجعله أشد خطراً عليهم، فهو إنْ لم يكن قاتلاً إلاَّ أنه كما تشير كثير من الدراسات، يسبب لديهم البلادة والتخلف الدراسي، وغالباً ما يكون التسمم لديهم مزمناً دون أن يشعروا به، الأمر الذي يقتضي فحوصاً دورية لأبناء العاملين في هذه المجالات.

درجة الخطورة

الدكتورة بسنت السويسي، اختصاصية التغذية، تشير إلى المشكلات الصحية التي يسببها التعرض للرصاص عن طريق الاستنشاق أو البلع، ومن ثم يتخلل الدم ويستقر في بعض الأعضاء كالمخ أو الأعصاب أو الكليتين أو نخاع العظم، ومن ثم لا يستطيع الإنسان التخلص منه بشكل طبيعي، ومن هُنا تكمن خطورته، حيث يتبقى الرصاص في الجسم لفترات طويلة ويتراكم في أنسجته المختلفة مع مرور الأيام، ما يسبب مشكلات صحية جسيمة تختلف حسب عمر الشخص، ومدة تعرضه، وكثافة الرصاص الذي تعرض له.