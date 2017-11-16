«نادي القوات المسلحة».. وجهة عريقة للاستجمام

نسرين درزي (أبوظبي)

تتخذ السياحة الداخلية في أبوظبي أشكالاً متعددة من الجولات على المعالم الطبيعية، إلى زيارة المرافق العصرية والمنشآت الفندقية فائقة الترف والرفاهية، وتروي في جزء عريق منها ذاكرة سكانها عبر مواقع متفردة زادتها السنوات صقلاً حتى اتخذت لنفسها بريقاً خاصاً يجذب إليه عشاق الترفيه المرتبط بالأصالة المحلية.

هذه المميزات مجتمعة تصبغ ملامح نادي وفندق ضباط القوات المسلحة الذي يدخل في صميم التراث والقيم المتوارثة لدولة الإمارات، كوجهة عريقة ذات مستوى عالمي للرياضة والضيافة والاستجمام، والصرح المصنف معلماً وطنياً بمعايير لا تضاهى يزيده فخراً أن تشييده تم في بدايات النهضة العمرانية للإمارة بتكليف من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

هضبة نادرة

أن يصطحب الأب ابنه إلى الصرح الترفيهي الذي كان ملاذه الأول في الصغر، مشهد محبب يوفره نادي ضباط القوات المسلحة الذي لا يقتصر في خدماته على الأنشطة الرياضية، فهنا الأجواء السياحية على أوجها، ولا سيما أن المكان على سعته يضم أوسع مجموعة من الباحات الخارجية المزروعة عشباً والتي تشكل متعة للعين ووجهة للاسترخاء.