ملامحك طبيعية ومشرقة في «شتاء 2018»

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

اتفق ملوك الموضة على أن تبدو المرأة أكثر إشراقاً، وتحظى بملامح طبيعية وجذابة خلال موسمي الشتاء والخريف، واختاروا لها الدرجات اللونية المتوسطة والفاتحة نسبياً، وهو اتجاه يبعدها عن الدرجات الداكنة، مثل البني والأحمر الداكن، التي اعتادت أن تطرحها كبرى شركات التجميل العالمية لمكياج الشتاء.

طلة جذابة

تؤكد ريهام جهاد، خبيرة التجميل المصرية، أن أهم ملامح ماكياج 2018 هو محاولة الاقتراب من الشكل الطبيعي قدر الإمكان، ومن أكثر الأدوات اللافتة في الفترة المقبلة الاعتماد على الرموش الكثيفة سواء الطبيعية أو الاصطناعية التي أصبحت متطورة بحيث يصعب اكتشافها، لكنها تمنح الوجه طلة جذابة وطبيعية.. مع عودة قوية لظلال العين الهادئة والممزوجة بين الظلال غير اللامعة واللامعة بنسبة بسيطة في السهرات.

وتضيف ريهام: يؤثر شكل الحاجبين على الملامح بصورة واضحة، وفي إطار الاهتمام بالطلة الطبيعية تراجعت تماماً فكرة التاتو ليصبح الشكل الطبيعي، هو أحدث صيحات الموضة، وتبدو فيه شعرات الحواجب منفصلة وليست قطعة واحدة.. والاتجاه السائد أن يكون لون الحواجب مائلاً إلى اللون البني أو درجة من درجاته بحسب لون البشرة حتى لو كان لون شعر الرأس أسود.. وإذا كان شعر الحاجبين خفيفاً يمكن رسمه بالقلم أو الفرشاة بنفس الأسلوب بحيث تكون خصلات الشعر منفصلة وليست متصلة وبشكل عام ليظهر الحاجبان أكثر سمكاً.