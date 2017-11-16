ملامحك طبيعية ومشرقة في «شتاء 2018»

ماجدة محيي الدين (القاهرة)
اتفق ملوك الموضة على أن تبدو المرأة أكثر إشراقاً، وتحظى بملامح طبيعية وجذابة خلال موسمي الشتاء والخريف، واختاروا لها الدرجات اللونية المتوسطة والفاتحة نسبياً، وهو اتجاه يبعدها عن الدرجات الداكنة، مثل البني والأحمر الداكن، التي اعتادت أن تطرحها كبرى شركات التجميل العالمية لمكياج الشتاء.
طلة جذابة
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وتضيف ريهام: يؤثر شكل الحاجبين على الملامح بصورة واضحة، وفي إطار الاهتمام بالطلة الطبيعية تراجعت تماماً فكرة التاتو ليصبح الشكل الطبيعي، هو أحدث صيحات الموضة، وتبدو فيه شعرات الحواجب منفصلة وليست قطعة واحدة.. والاتجاه السائد أن يكون لون الحواجب مائلاً إلى اللون البني أو درجة من درجاته بحسب لون البشرة حتى لو كان لون شعر الرأس أسود.. وإذا كان شعر الحاجبين خفيفاً يمكن رسمه بالقلم أو الفرشاة بنفس الأسلوب بحيث تكون خصلات الشعر منفصلة وليست متصلة وبشكل عام ليظهر الحاجبان أكثر سمكاً.
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