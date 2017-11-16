البحرين تكشف دلائل تآمر قطر في أحداث 14 فبراير



تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017 المنامة (وكالات) كشفت السلطات البحرينية أمس أدلة جديدة تثبت ضلوع قطر بشكل رئيس في أحداث 14 فبراير 2011 التخريبية، إذ تورطت الدوحة في إدارة حسابات إلكترونية بينها «صاحب الأحبار»، الذي دعا إلى الخروج والانقلاب على النظام. وقالت «وكالة أنباء البحرين»، إنه تم رصد دخول كثيف من قِبل جهات حكومية قطرية، مثل الديوان الأميري، والحرس الأميري، ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية، تدعو للفوضى وتمزيق السِّلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين وإضعاف الدولة وإشعال الطائفية، وتقسيم المجتمع وصولًا إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم. وأضافت «المؤامرة القطرية مضت في تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التآمر الإلكتروني من أجل إشعال الفوضى، رافقها مخطط تحريضي من جانب قناة الجزيرة، بهدف التدويل الإعلامي للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولي، بدعوى اشتراكها مع دول ما سمي بالربيع العربي».