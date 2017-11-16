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وجه في اليوم العالمي رسالة للمواطنين والمقيمين وأطلق تسمية «التسامح» على أجمل جسر مشاة بدبي

محمد بن راشد: التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة
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تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا، وضمانة لمستقبل التنمية في بلدنا.

وقال سموه عبر «تويتر»: «يصادف (اليوم) يوم التسامح العالمي.. يصادف هذا اليوم دولة التسامح - دولة الإمارات- وهي في أفضل حال.. وشعبها من أكثر الشعوب سعادة وتسامحاً».

وأضاف سموه: «وجهنا بتسمية أجمل جسر مشاة في إمارة دبي على القناة المائية الجديدة بجسر التسامح.. جسورنا دائماً تربط بين البشر مجازاً وحقيقة.. قلوباً وتواصلاً».

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة عنوانها «التسامح»، قال فيها سموه: «لا نرى الناس إلا سواسية كما خلقهم الله، لا فضل لأحد على غيره إلا بعمله وأخلاقه والتزامه بقانوننا ودستورنا واحترامه لدولتنا».

وتابع سموه: «نحن جميعاً «عيال زايد».. وعيال زايد لا يحملون اسمه وحرصه على وطنه فقط، بل يحملون أيضاً قيمه وأخلاقه وسعة صدره وتسامحه وحبه للناس.. كل الناس». ... المزيد
     
 

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