السيسي يؤكد موقف مصر الثابت لِصَون التضامن العربي

القاهرة (وكالات)
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على موقف بلاده الثابت إزاء أهمية الحفاظ على التضامن العربي وصيانته، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، جاء ذلك لدى استقباله وزير الخارجية سامح شكري، في مقر الرئاسة، في إطار متابعة الملفات الخارجية وسياسة مصر الإقليمية.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة: «إن وزير الخارجية قدم للرئيس تقريراً عن نتائج جولته العربية خلال الأيام الماضية، التي شملت الإمارات والسعودية والأردن، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ونقل خلالها رسائل شفهية من الرئيس السيسي لقادة وزعماء وأمراء وملوك تلك الدول».
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من جانبه، أعرب السيسي عن أهمية مواصلة بذل المساعي الرامية لتدعيم الاستقرار بالمنطقة.