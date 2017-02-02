صندوق خليفة لتطوير المشاريع يوزع جوائز التميز على الإدارات والموظفين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أمس، حفلاً لتوزيع جوائز التميز الداخلي على الإدارات والموظفين المتميزين، كما تضمن الحفل توزيع جوائز على الموظفين الفائزين في مسابقة محطة الابتكار الهادفة إلى تحسين بيئة العمل في الصندوق، إضافة إلى تكريم الموظفين الأكثر اجتهاداً.

وقال عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، خلال حفل توزيع الجوائز، إن الجوائز تهدف إلى تحقيق التميز في الأداء في كل إدارات الصندوق، وترسيخ مفاهيم التميز، والعمل على رفع مستوى أداء العاملين، وتحسين آليات العمل، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية وجعلها مكوناً أساسياً في بيئات العمل.

وأكد الدرمكي حرص الإدارة على بث روح التنافس بين القطاعات والإدارات المختلفة، وتشجيع السعي لتطوير وبناء قدرات العاملين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الممارسات الخاصة بتقديم الخدمات للمستفيدين من خدمات الصندوق.

وأوضح أن إطلاق برنامج جوائز التمييز الداخلي في الصندوق يأتي ضمن رؤية واستراتيجية الصندوق الرامية لتعزيز وتطوير كل قطاعاته وخدماته، والارتقاء بمستوى موظفيه، وابتكار أداوت جديدة من شأنها أن تعزز روح التنافس والتميز بين كل الإدارات والعاملين على مختلف فئاتهم، وذلك وفقاً لأحدث وأفضل الممارسات الدولية، وهو ما سينعكس على مستوى خدماتنا التي نقدمها.

وأشار الدرمكي إلى أن فئات جوائز التميز الداخلي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، وهي: جائزة أفضل إدارة، وجائزة أفضل موظف، مبيناً أنه تمت الاستعانة بمحكمين مستقلين من خارج الصندوق لتحديد الفائزين.

كما قام الرئيس التنفيذي في الصندوق بتكريم الفائزين في مسابقة محطة الابتكار، وهي مسابقة تهدف إلى طرح وتبني الأفكار الابتكارية المميزة التي من شأنها أن تحسن بيئة العمل وتساهم في تحسين خدمات الصندوق، حيث فاز عدد من الموظفين بجائزة أفضل أفكار ابتكارية.

وفي نهاية الحفل قام الرئيس التنفيذي بتكريم عدد من موظفي الصندوق المميزين أصحاب الجهود الاستثنائية في أداء وإنجاز العمل.