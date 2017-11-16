الجيش اللبناني يفكك 7 عبوات ناسفة في بعلبك

بيروت (د ب أ)
عثرت قوى الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك شرق البلاد على سبع عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها نحو خمسة كيلوجرامات، وعملت على تفكيكها. وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان أمس، إنه تم العثور أيضا على 32 رمانة بندقية نوع لانشر، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن مجموعة من فوج الهندسة عملت على تفكيكها وتفجيرها في مكانها.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة عمليات البحث والتفتيش. وكان الجيش اللبناني قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في آخر أغسطس الماضي.
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ويشتبه في أن أبو طاقية تواطأ مع عناصر تنظيم داعش الذين أقدموا على خطف ومن ثم قتل عناصر الجيش اللبناني.