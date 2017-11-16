بليك شيلتون.. الرجل الأكثر جاذبية في العالم

لوس أنجلوس (د ب أ)

منحت مجلة بيبول الأميركية المغني بليك شيلتون، لقب الرجل الأكثر جاذبية لهذا العام. وقال شيلتون (41 عاما)، بعد إعلان فوزه بهذا اللقب «لقد كنت قبيحا طوال حياتي، وقد حصلت الآن على فرصة لكي أكون الأكثر جاذبية لمدة عام، لذلك سوف أغتنم هذه الفرصة».

ويشتهر شيلتون بأغانيه ذات طابع موسيقى الكانتري، ولكن زادت شهرته عام 2011 بعد اشتراكه في هيئة حكام برنامج المواهب الغنائية «ذا فويس».

وقال شيلتون مازحا «كل ما أريد فعله الآن رؤية وجه آدم ليفين».

ويشار إلى أن آدم يشارك شيلتون في برنامج «ذا فويس».

وكان آدم قد حصل على لقب مجلة بيبول للرجل الأكثر جاذبية عام 2013.

ويذكر أن شيلتون كان متزوجا من المغنية ميراندا لامبرت، وانفصلا عام 2015، وهو يفكر في الارتباط حاليا بالمغنية جوين استيفاني (48 عاما).

وقد حصل عدد من المشاهير على لقب مجلة بيبول للرجل الأكثر جاذبية، منهم براد بيت وجورج كلوني وجوني ديب وهاريسون فورد ورايان رينولدز وديفيد بيكهام.