علماء فرنسيون يكتشفون كوكباً بحجم الأرض

برلين، باريس (د ب أ)

قال علماء فلك من فرنسا، إنهم اكتشفوا كوكباً بحجم الأرض وقريباً نسبياً من الأرض. ولم يستبعد الباحثون أن تتوافر على سطح هذا الكوكب ظروف تسمح بالحياة.

وأوضح الباحثون أن كوكب «روس 128 b» يبعد عن الأرض 11 مليار سنة ضوئية «فقط»، وإنه لا يتميز فقط بأنه ثاني أقرب كوكب للأرض خارج المجموعة الشمسية ذو درجة حرارة تسمح بالحياة بعد كوكب «سينتوري b»، بل يتميز أيضاً بأنه أقرب كوكب لنا يدور حول نجم هادئ ذي ظروف مستقرة، حسبما أعلن مرصد Eso الأوروبي بالقرب من مدينة جارشينج الألمانية أمس الأربعاء.

ورأى الباحثون أن هذه المميزات تجعل الكوكب المكتشف هدفاً مفضلاً للبحث عن حياة محتملة خارج الأرض.

وقد اعتمد الباحثون على مرصد Eso في دراسة النجم الذي يدور حوله هذا الكوكب، وهو نجم «القزم الأحمر»، يعد أكثر أنواع النجوم وجودا في مجرة درب اللبانة. وقال الباحثون، إن دراستهم تبين أن هذا الكوكب ربما يدور حول الكوكب، فيما يعرف بالمنطقة المسكونة، وهي المنطقة التي يرى الباحثون أن درجات الحرارة الموجودة على الكوكب القريب منها تسمح بوجود الماء السائل، وهو شرط أساسي لوجود الحياة.