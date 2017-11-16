393.5 مليار درهم قيمة صفقات «دبي للطيران»

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

قفز إجمالي قيمة الصفقات والعقود المبرمة والمعلنة خلال معرض دبي للطيران 2017، إلى 393.5 مليار درهم، بعد تسجيل صفقات تاريخية خلال اليوم الرابع بقيمة بلغت نحو 282.5 مليار درهم الذي شهد بيع 655 طائرة تجارية، ليرتفع إجمالي الطائرات التي تم طلبها خلال المعرض 775 طائرة.

وشهد معرض دبي للطيران أمس، الإعلان عن صفقة تاريخية لشركة فلاي دبي لشراء 225 طائرة من شركة بوينج من طراز 737 ماكس، ليرتفع بذلك إجمالي طلبيات الشركة من طراز 737 ماكس إلى 300 طائرة.

وفي واحدة من المفاجآت الكبيرة عادت شركة «إيرباص» لسباق الصفقات بالإعلان عن أولى صفقاتها في معرض دبي للطيران، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إنديجو بارتنرز و4 شركات تابعة لها، تنص على شراء 430 طائرة من طراز عائلة A320neo بقيمة 49.5 مليار دولار بما يعادل 181.6 مليار درهم.

وبلغت قيمة الصفقات العسكرية خلال اليوم الرابع 1.585 مليار درهم ليصل المجموع الكلي لصفقات القوات المسلحة إلى 14.722 مليار درهم مع نهاية اليوم الرابع من معرض دبي للطيران.

وأعلنت شركة بوينج، وإيركاب لتأجير الطائرات، خلال معرض دبي للطيران 2017، أن شركة مصر للطيران سوف تستأجر ست طائرات من طراز بوينج 787 وبلغت القيمة الدفترية للطائرات التي تستأجرها مصر للطيران من إيركاب. وكشفت شركة إيركاب لتأجيرالطائرات عن توقيع اتفاقية طويل الأمد مع لتأجير 15 طائرة إيرباص A320neo لشركة مصر للطيران، وسوف تسلم الطائرات الجديدة والتي تم طلبها بالفعل لصالح شركة إيركاب في 2020.