ملكة جمال كندا ترد على منتقديها

أبوظبي (الاتحاد)

تعرضت سيرا بيرشل لانتقادات شديدة بشأن اكتسابها بعض الوزن منذ فوزها في مسابقة ملكة جمال كندا الصيف الماضي.

سيرا «23 سنة» واجهت منتقديها بشجاعة، وفق موقع «today»، وردت على صفحتها على «إنستغرام»: «يسألونني مؤخراً ماذا حدث لك؟ لماذا اكتسبتِ وزناً زائداً؟ أنت تفقدين نقاطًا بذلك». وأضافت «أنا لست نحيفة مثلما كنت عندما كان عمري 16 عاماً أو حتى في العام الماضي، لكني أكثر ثقة وقدرة وحكمة وتواضعاً وشغفاً. وأنا واثقة وهذا ما يجعلني جميلة».

وتحدثت سيرا بانفتاح حول اتباعها حمية قاسية في فترة ما، ولكنها شعرت بأنها «بائسة» وليست جيدة بما فيه الكفاية مهما فقدت من الوزن، مضيفة أنها قارنت نفسها دائماً بالأخريات، ومرت عليها أيام تناولت فيها لوح بروتين واحداً فقط، ومارست الرياضة لساعات، وكانت لا تستطيع النوم بسبب الجوع. وأضافت سيرا أنها أدركت أن جسدها ليس نحيفاً بطبيعته، وتقبلت ذلك لأن ما يهم أنها بصحة جيدة وتتمتع باللياقة والثقة في النفس، موجهة رسالة مفادها أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل. وحصلت سيرا، التي نافست مؤخراً في تصفيات ملكة جمال الكون بالفلبين، على تأييد محبيها بسبب مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية للنظرة الإيجابية والواثقة لجسدها.