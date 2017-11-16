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البواردي يتفقد أجنحة «دبي للطيران»
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تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

دبي (وام)

زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في فعاليات معرض «دبي للطيران 2017».

واطلع معاليه خلال جولته على أحدث ما انتجته شركات تصنيع الطائرات وأبرز أنظمة الطيران وتبادل مع ممثليهم الأحاديث حول أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة كونها توفر منصة عرض عالمية لأحدث ابتكارات صناعة الطائرات.

وبدأ معاليه جولته في جناح شركة «IOMAX» الأميركية، واستمع لشرح عن الشركة وما تحويه من معدات وآليات متنوعة. بعدها زار جناح شركة «UKRNMASH» الأوكرانية، وتوجه إلى جناح شركة «CATIC» الصينية.كما شملت جولة معاليه زيارة جناح شركة «UAC» الروسية، واختتم معاليه جولته بزيارة جناح شركة «SAAB» السويدية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الأجنحة ممثلو الشركات.

وجرى خلال الجولة تبادل الأحاديث حول أهمية المشاركة في معرض دبي للطيران هذا العام للوقوف على أحدث ما تنتجه كبرى الشركات في قطاع الصناعات والتقنيات الجوية المدنية والدفاعية، وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات وإبرام الصفقات.رافق معاليه خلال الجولة عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في نهاية الجولة، أن المعرض يؤكد كل موسم أنه من أهم المعارض الدولية في العالم، وأن حرص وتسابق الشركات العالمية لحجز منصاتهم فيه، هو دليل قاطع على نجاحه منقطع النظير، وتمنى مزيداً من التقدم والنجاح والازدهار لمعرض دبي للطيران في السنوات القادمة. ... المزيد
     
 

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