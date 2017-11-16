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«أدنوك» و«سيبسا» تطوران مجمعاً عالمياً جديداً لإنتاج البنزين في الرويس
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تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «سيبسا»، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون لدراسة إمكانية تطوير مجمع عالمي جديد لإنتاج الكيل البنزين الخطي (LAB) في الرويس بأبوظبي. ويعد الكيل البنزين الخطي المادة الخام الأكثر شيوعاً المستخدمة في صناعة المنظفات المنزلية والصناعية القابلة للتحلل الحيوي، ومنعمات الأقمشة، والصابون.

وقع الاتفاقية عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»، وبيدرو ميرو الرئيس التنفيذي لشركة «سيبسا»، بحضور معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة وعضو مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة شركة سيبسا، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة».

وبموجب الاتفاقية، تخطط الشركتان للقيام بتطوير الأعمال الهندسية الأساسية للمجمع المقترح في 2018. وسيضم هذا المرفق، الذي سيتم دمجه مع مصفاة الرويس، أكبر محطة لإنتاج الكيل البنزين الخطي بتقنية «ديتيل بلاس».

وقال الهاجري: تتيح هذه الاتفاقية الفرصة للعمل مع شركة «سيبسا»، لتحديد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بما يساهم في تنفيذ خططنا الرامية إلى تعزيز قيمة أصولنا وعملياتنا التشغيلية.

وأضاف: تحظى «أدنوك» بإرث عريق من العمل والشراكات الناجحة مع شركاء استراتيجيين للاستفادة من الفرص المتاحة في عملياتها التشغيلية في مجال التكرير والبتروكيماويات. ولا شك في أن هذا النهج من الشراكات سوف يستمر باعتباره عاملاً مهماً في استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030، لا سيما أننا نرى فرصاً واعدة في هذا الشأن مستقبلاً. إننا نتطلع إلى التعاون مع شركات مثل «سيبسا» لتحقيق أهدافنا الطموحة للنمو. ... المزيد
     
 

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