«أدنوك» تطلق استراتيجية جديدة لدعم القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن توثيق التعاون مع القطاع الخاص المحلي من خلال استراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم المحتوى المحلي.

جاء ذلك في منتدى «أدنوك» الثاني لشركاء الأعمال من القطاع الخاص والذي انعقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، بمشاركة نحو 600 من شركاء «أدنوك» من القطاع الخاص من الموردين ومزودي الخدمات.

وتهدف استراتيجية «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى خلق شراكات وفرص جديدة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل المعرفة، وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في القطاع الخاص. وتشجع الاستراتيجية الشركات العالمية على مزيد من التعاون مع الشركات المحلية، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، لزيادة المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة.

كما تسهم هذه الاستراتيجية في تحسين القدرات التنافسية للشركات المحلية من خلال تشجيعها على الارتقاء بالأداء والكفاءة وجودة الخدمات.