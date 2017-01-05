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«كهرباء الشارقة» تنجز 11 محطة خلال العام الماضي
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تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال العام الماضي 3 محطات جهد 132 كيلوفولت تشمل محطات الخان وستار 1 وستار2، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 8 محطات جهد 33 كيلوفولت تشمل السويحات والمنطقة الحرة والزاهية والنهضة 7 والممزر3 وواحة الصجعة 1 و2.

كما انتهت «الهيئة» من تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية في عدد من المناطق شملت مناطق الطي والنهضة والمركز الرياضي والصجعة والقاسمية والطي والفلاح.

ويأتي الإنجاز تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحسب المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وقال إن دعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة شكلت حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات المحطات، وتوفير المتطلبات اللازمة كافة لإنجاز المشروعات، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة، وتوفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة، مما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، منوها بأن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بمعدل يتراوح بين 7 إلى 10% سنوياً.

وأشار إلى أن خطة «الهيئة» تتضمن الاستمرار في تنفيذ منظومة تطوير شبكات النقل والتوزيع وإضافة محطات جديدة، حيث سيتم خلال عام 2017 الانتهاء من 3 محطات توزيع جديدة جهد 132 كيلوفولت تشمل الجامعة وأبوشغارة واس اي سي، بالإضافة إلى 5 محطات توزيع جهد 33 كيلو فولت في مشروعات الجرينة مول وتلال وايمارتس ستون والزاهية2، بالإضافة لتنفيذ وتعديل الشبكات في مناطق عدة، تشمل واسط والطي والنوف والجرينة والجامعة. ... المزيد
     
 

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