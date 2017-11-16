تلبية الطلب على الطاقة وخفض الانبعاثات أكبر التحديات

حوار: بسام عبد السميع

قال الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بوردن إن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفي الوقت نفسه العمل على خفض انبعاثات الكربون أكبر تحد يواجه الحكومات في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتجاوز استهلاك الطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط معدل الاستخدام عالمياً في العقود المقبلة وفقًا لمجلس الطاقة العالمي.

وقال بوردن في حوار مع «الاتحاد» أمس على هامش فعاليات «أديبك»، الذي يختتم أعماله اليوم: «تشهد منطقة الشرق الأوسط اتجاهات جديدة للطاقة بدأت في الظهور، حيث تنفذ دول المنطقة رؤيتها لمستقبل منخفض الكربون لكن مع الازدياد السكاني وتحسين مستويات المعيشة تواجه هذه البلدان تحدياً آخر يتمثل في تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة». وذكر أن مصادر الطاقة المتجددة، تنتج كهرباء قادرة على توفير نحو 20% فقط من احتياجات العالم للطاقة وبمرور الوقت ومع ازدياد كهربة نظم الطاقة ينمو دور مصادر الطاقة المتجددة.

وقال: «إن منطقة الشرق الأوسط تنتج أكثر من 10% من البتروكيماويات في العالم، وبحلول عام 2020 سيتم إضافة 30 مليون طن إضافية من الطاقة الإنتاجية السنوية، ما يخلق فرص عمل ثمينة، ويسهم في تنمية مستدامة لسكان المنطقة».

وتابع بوردن «برغم وجود مؤشرات تؤكد أن مستقبل الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط مثير للاهتمام إلا أنه مازال هناك حاجة للاستثمار في مشاريع النفط والغاز لإدارة الاقتصاد إلى طريق المستقبل منخفض الكربون، فعلى سبيل المثال ستعتمد العمليات الصناعية والبتروكيماويات ووسائل النقل كالطائرات والسفن والشاحنات على النفط والغاز الطبيعي في المستقبل».