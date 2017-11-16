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أعمالها تنتشر في 22 دولة وتمثل 77 شركة عالمية بالإمارات

%15 نمو أعمال «المنصوري للخدمات البترولية» العام الحالي
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تاريخ النشر: الخميس 16 نوفمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت مجموعة المنصوري للخدمات البترولية نمواً في حجم أعمالها خلال العام الحالي بنسبة 15%، مقارنة بالعام الماضي، بحسب نبيل العلوي الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال العلوي لـ «الاتحاد»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أمس: «إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن شركات النفط تسعى بشكل مستمر لزيادة إنتاجها، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة الدورية، وهو ما يوفر فرص عمل جيدة أمام «المنصوري» في مجال التوريد والتركيب والصيانة بحقول البترول».

وأشار إلى توسع أعمال المنصوري للخدمات البترولية خلال العام الحالي لتنتشر في 22 دولة، لافتاً إلى اهتمام المجموعة بالسوق الأفريقي، حيث وجدت «المنصوري» مع اكتشاف أول حقل بترولي في كينيا العام الماضي.

وأعرب العلوي عن تفاؤله بتحسن النشاط بقطاع البترول العام المقبل، ما ينعكس بالإيجاب على الشركات العاملة كافة بالقطاع، ويعزز من أعمال الشركات المواطنة المتخصصة في مجال النفط والغاز.

وبشأن توجه شركات البترول لتقليص النفقات مؤخراً مع تراجع الأسعار، أوضح العلوي أن «المنصوري» اتبعت استراتيجية واضحة لهيكلة أعمالها وخفض النفقات، ولكن من دون تقليص القوى العاملة، مؤكداً أن القوى العاملة هي أساس الشركة ومصدر قوتها وتفوقها، ما يزيد من الحرص على تطوير الكفاءات والخبرات، لاسيما المواطنة، حيث يعمل في «المنصوري» نحو 2800 موظف حالياً. ... المزيد
     
 

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