البخيت وسياو ينضمان إلى تدريبات دبا الفجيرة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
انتظم الأردني ياسين البخيت في تدريبات دبا الفجيرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الأردني في اللقاء أمام كمبوديا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا بالإمارات 2019، والذي انتهى بهدف نظيف للنشامى.
ورغم الشعور بالإرهاق من السفر والمجهود البدني، فإن اللاعب قرر الانخراط في التدريبات الجماعية مباشرة فور وصوله، تأهباً لملاقاة شباب الأهلي دبي في اللقاء المقبل في الجولة الثامنة للدوري بعد غدٍ.
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ويبحث الجهاز الفني عن التوليفة المناسبة للمواجهة وتجربة اللاعبين في الخطة الأساسية للقاء في التدريب الأساسي مساء اليوم، قبل التوجه لدبي للمبيت خلالها
وسيضع كاميلي التشكيلة الأساسية بعد التأكد من الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين، وكذلك الشكل الخططي، الذي يدخل به المواجهة.