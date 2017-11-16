البخيت وسياو ينضمان إلى تدريبات دبا الفجيرة

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

انتظم الأردني ياسين البخيت في تدريبات دبا الفجيرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الأردني في اللقاء أمام كمبوديا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا بالإمارات 2019، والذي انتهى بهدف نظيف للنشامى.

ورغم الشعور بالإرهاق من السفر والمجهود البدني، فإن اللاعب قرر الانخراط في التدريبات الجماعية مباشرة فور وصوله، تأهباً لملاقاة شباب الأهلي دبي في اللقاء المقبل في الجولة الثامنة للدوري بعد غدٍ.

من جهة أخرى عكف البرازيلي كاميلي مدرب الفريق على دراسة عدد من السيناريوهات التي سيدير بها اللقاء الصعب، خاصة مع عدم الجاهزية الكاملة لاثنين من الأجانب هما البرازيلي سياو، الذي عانى في الفترة الماضية من إصابة بسيطة أبعدته عن التدريبات، والأردني ياسين البخيت الذي لم يتدرب مع الفريق مؤخراً بسبب مشاركته مع منتخب بلاده، مع غياب عادل الحمادي الظهير الأيسر للفريق بسبب بند الإعارة في عقده مع شباب الأهلي دبي.

ويبحث الجهاز الفني عن التوليفة المناسبة للمواجهة وتجربة اللاعبين في الخطة الأساسية للقاء في التدريب الأساسي مساء اليوم، قبل التوجه لدبي للمبيت خلالها

وسيضع كاميلي التشكيلة الأساسية بعد التأكد من الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين، وكذلك الشكل الخططي، الذي يدخل به المواجهة.