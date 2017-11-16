جوجاك يلتحق بتدريبات «العنابي» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يلتحق المجري بلازس جوجاك لاعب الوحدة بتدريبات الفريق اليوم، بعد عودته إلى أبوظبي في ساعة متأخرة أمس، عقب فراغه من خوض مباراتين دوليتين وديتين مع منتخب بلاده، بينما انضم أمس محمد العبري وأحمد راشد للتدريبات في اليوم الثاني لمباراة المنتخب الوطني مع أوزبكستان في ختام تجمعه الأول تحت قيادة مدربه الجديد زاكيروني.

وكان «العنابي» استأنف تدريباته أمس الأول، استعداداً للقاء الإمارات بعد غدٍ بالجولة الثامنة من دوري الخليج العربي بعد راحة سلبية لـ24 ساعة، وجاءت تحضيرات الفريق في اليومين الماضين بحصتين تدريبيتين يومياً صباحية ومسائية، وشارك فيها الثنائي محمد عبد الباسط وسالم سلطان العائدين من الإصابة.

وبعودة الدوليين تتكامل صفوف الفريق نسبياً، حيث لا توجد أي غيابات جديدة في صفوفه، بينما يتواصل غياب حمدان الكمالي الذي عاد مؤخراً من ألمانيا، ليستكمل برنامجه التأهيلي بمركز الفيفا الطبي بدبي، وإسماعيل مطر المصاب بكسر بسيط أسفل الساق اليسرى، وينتظر أن يتعافى منه تماماً خلال نحو أسبوعين.

ويختتم الفريق تدريباته غداً على ملعب أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة قبل التوجه إلى رأس الخيمة، استعداداً لخوض المباراة التي ركز الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب علي رفع المعدل البدني للاعبيه قبلها، مع تأهيل العائدين بشكل مكثف، حتى يكون الفريق في أفضل حالاته خلالها.