رودولفو: نعوّل على «تغيير الفكر» أمام الظفرة

معتصم عبدالله (دبي)

شدد الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل على ضرورة «تغيير فكر» الفريق لمباراته المرتقبة أمام ضيفه الظفرة في الجولة الثامنة للدوري غداً على ملعب زعبيل، مقارنة بالأداء في المواجهة الأخيرة أمام شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، وقال «نواجه في مباراة الغد فريقاً قوياً وصاحب منهج مختلف في الأداء، وأعتقد أن ترتيب الظفرة الحالي لا يعبر عن المستوى الحقيقي للفريق الذي قدم مستويات جيدة أمام فرق منافسة، وربما لم يحالفهم الحظ في الكثير من المباريات».

ولفت مدرب الوصل الى ضرورة اللعب بحذر أكبر أمام المنافس، وأضاف معلقاً على التعادل والخسارة في آخر مباراتين جمعت الفريقين الموسم الماضي في الدوري والكأس: «بالتأكيد الظفرة بشكله الحالي يختلف عن السابق في ظل خروج مجموعة من اللاعبين على مستوى وسط الملعب والهجوم، ولكن هذا ايضاً لا يقلل من قيمة المنافس».

وذكر رودولفو أن الجهاز الفني للفريق احتاط لاحتمال عدم مشاركة لاعب الوسط عبدالله النقبي في المباراة أمام فريقه السابق بداعي شروط الاعارة، وأضاف، «نملك البدائل المطلوبة، ونأمل مشاركة النقبي الذي يقدم موسماً جيداً مع الفريق حتى الآن»، لافتاً الى جاهزية جميع عناصر الوصل باستثناء المدافع خالد سبيل الذي يعاني إصابة في العضلة الخلفية، في الوقت الذي اكتملت فيه جاهزية المدافع عبدالرحمن علي بعد غيابه عن مباراة شباب الأهلي بداعي الإصابة.