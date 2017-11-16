رودولفو: نعوّل على «تغيير الفكر» أمام الظفرة

معتصم عبدالله (دبي)
شدد الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل على ضرورة «تغيير فكر» الفريق لمباراته المرتقبة أمام ضيفه الظفرة في الجولة الثامنة للدوري غداً على ملعب زعبيل، مقارنة بالأداء في المواجهة الأخيرة أمام شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، وقال «نواجه في مباراة الغد فريقاً قوياً وصاحب منهج مختلف في الأداء، وأعتقد أن ترتيب الظفرة الحالي لا يعبر عن المستوى الحقيقي للفريق الذي قدم مستويات جيدة أمام فرق منافسة، وربما لم يحالفهم الحظ في الكثير من المباريات».
ولفت مدرب الوصل الى ضرورة اللعب بحذر أكبر أمام المنافس، وأضاف معلقاً على التعادل والخسارة في آخر مباراتين جمعت الفريقين الموسم الماضي في الدوري والكأس: «بالتأكيد الظفرة بشكله الحالي يختلف عن السابق في ظل خروج مجموعة من اللاعبين على مستوى وسط الملعب والهجوم، ولكن هذا ايضاً لا يقلل من قيمة المنافس».
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