مارادونا ينتقد «التانجو» بعد السقوط أمام نيجيريا

بوينس آيرس (د ب أ)

انتقد اللاعب الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا، أداء منتخب بلاده في المباراة التي سقط فيها الأخير 2/‏‏ 4 أمام نظيره النيجيري ودياً في روسيا، معرباً عن أمنيته في العودة من جديد لقيادة الفريق كما فعل في مونديال جنوب أفريقيا 2010 وقال مارادونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: أشعر بالغضب لأنهم يتخلون عن قيمتنا ولكن اللاعبين لا ذنب لهم، أرغب في العودة.

وأكد مارادونا قائد المنتخب الأرجنتيني الفائز ببطولة كأس العالم 1986 بالمكسيك، أنه أكثر مدربي المنتخب الأرجنتيني تحقيقا للفوز في المباريات خلال السنوات الأخيرة.

وحصد مارادونا مع الأرجنتين في فترة ولايته كمدير فني ما نسبته 75% من النقاط التي كان يتنافس عليها في 24 مباراة، يليه في هذا الصدد خيراردو مارتينو بنسبة 74%، ثم أليخاندرو سابيلا بنسبة 72%.

وأضاف مارادونا الذي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب الأرجنتين في الفترة ما بين عامي 2008 و2010، قبل أن تتم إقالته عقب خروجه من دور الثمانية لمونديال 2010، قائلاً: من فاز أكثر؟ فلنظهر نتائجنا.

ويعمل مارادونا حالياً مدربا لنادي الفجيرة. وكان مارادونا انتقد منذ اللحظة الأولى تعيين خورخي سامباولي مديراً فنياً للمنتخب الأرجنتيني.

وخسرت الأرجنتين، في ظل غياب نجمها الأول ليونيل ميسي، 2/‏‏ 4 أمام نيجيريا، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على الأراضي الروسية.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف عن طريق إيفير بانيجا، ثم أضاف سيرخيو أجويرو الهدف الثاني، ورد كيليتشي إيهياناتشو بهدف لنسور نيجيريا مع نهاية الشوط الأول.

وفرض المنتخب النيجيري سيطرته تماماً على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وتمكن الفريق من تسجيل 3 أهداف متتالية، حيث سجل أليكس إيوبي الهدفين الثاني والرابع، وتكفل بريان إدوبي بتسجيل الهدف الثالث.