هيونداي تستعرض سيارات «رفيقة بالبيئة»

دبي (الاتحاد)

كشفت هيونداي في معرض دبي الدولي للسيارات، عن ثلاثة طرازات من سيارتها المبتكرة الرفيقة بالبيئة «أيونك»، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي عرض طرز أيونك الثلاثة، التي يعتمد كل منها على نظام مختلف لقوة الدفع، إلى جانب التشكيلة الكاملة المعروفة في سوق الإمارات من سيارات الركاب من هيونداي، سواء السيدان أو المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUVs، التي تشمل سيارة الجيل الجديد من أزيرا، والطراز المحسّن من سوناتا.

ويتمّ إنتاج أيونك، التي تم إطلاقها عالمياً العام الماضي، بثلاثة نظم مختلفة لقوة الدفع، هي النظام الهجين والنظام القابل للشحن بالقابس والنظام الكهربائي البحت، لتكون أول سيارة في العالم تتيح للمستهلكين ثلاثة خيارات من أكثر قوى الدفع الكهربائية رواجاً. ويتم بيع تشكيلة أيونك في أسواق مختارة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين أن الطراز الهجين من السيارة متاح في دولة الإمارات فقط، في الوقت الحالي.

وأكّد رئيس عمليات هيونداي في أفريقيا والشرق الأوسط مايك سونغ، التزام هيونداي التام بالانتقال من الوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكانية تحقيق هذا التغيير «في قفزة واحدة»، وأضاف في هذا السياق أن أيونك «أول سيارة رفيقة بالبيئة من هيونداي تُتاح في أسواق الشرق الأوسط»، مؤكداً أنها «استطاعت أن تضعنا على الفور في مقدمة السوق»، وقال: «نرى أن أيونك هي السيارة الأنسب لهذه الحقبة، وسرعان ما سوف تستحوذ على الاهتمام المتنامي تجاه السيارات الكهربائية الخضراء في المنطقة، لا سيما وأنها سوف تكون متاحة بباقة أسعار معقولة وعملية».

وقال سونغ: «تُبرز السيارة أيونك مرونة نهجنا الهادف إلى تحقيق مزيد من التنقل المستدام، فبدلاً من التركيز على تقنية واحدة، تقدّم أيونك ثلاثة خيارات مختلفة من نظم قوة الدفع، يُلبّي كل منها الاحتياجات المتباينة لدى السائقين في مختلف الأسواق، ووهذه هي أكثر الطرق فاعلية لتحقيق تغيير متدرج».