منتخب اليد يبدأ تجمعه الثاني استعداداً لـ «آسيوية كوريا»

رضا سليم (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد، مساء اليوم، التجمع الثاني بصالة الشارقة، والذي يستمر على مدار 3 أيام، استعداداً للبطولة الآسيوية بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير المقبل.

وتنتظر إدارة المنتخب، وجود 22 لاعباً في التجمع بعد الغيابات الكثيرة التي شهدها التجمع الأول، حيث حضر في اليوم الأول 3 لاعبين، وفي الثاني 9 لاعبين، وفي الثالث 8 لاعبين، في الوقت الذي قدم عدد من اللاعبين اعتذارات عن عدم الحضور لأسباب مختلفة منها الإصابات وظروف العمل، فيما تجاهل عدد من اللاعبين التجمع الأول، دون اعتذارات في الوقت الذي يغيب لاعبو الشارقة لظروف سفرهم لمعسكر القاهرة للاستعداد للبطولة الآسيوية للأندية التي ستقام بمدينة حيدر أباد الهندية، خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتسيطر حالة من القلق لاستمرار غياب اللاعبين، خاصة أن هناك اتهاماً صريحاً من المسؤولين ضد بعض الأندية بتحريض اللاعبين على عدم الحضور، في الوقت الذي بدأت منتخبات أخرى التدريبات القوية، خاصة البحرين والسعودية، وكلاهما صعد للمونديال في النسخة الماضية.

وقال محمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية: «ننتظر أن يزيد عدد اللاعبين في التجمع الثاني بصالة الشارقة، خاصة أن التجمع الأول كانت هناك ظروف كثيرة للاعبين إلا أن حضور 8 لاعبين في التدريبات الأخيرة مؤشر سلبي، لأن الجهاز الفني ينتظر انضمام 22 لاعباً للتجمع، بمن فيهم اللاعبون المصابون».