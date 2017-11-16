وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون مع أستراليا ونيوزيلندا

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الاقتصاد زيارة موسعة إلى أستراليا ونيوزيلندا خلال الفترة من 20 إلى24 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد رسمي وتجاري برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.

يتخلل الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة مع أستراليا والدورة السادسة للجنة المشتركة مع نيوزيلندا.

وتشمل فعاليات الزيارة عدداً من المحطات الرئيسية، تبدأ من مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية، حيث يتم تنظيم عدد من اللقاءات الرسمية وزيارات رجال الأعمال، ومن ثم ينتقل الوفد إلى مدينة سيدني بولاية نيوساوث ويلز، حيث يتم عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا.

أما في الجانب النيوزيلندي فيتوجه الوفد إلى مدينة أوكلاند، حيث يتم عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن عدد من اللقاءات الوزارية والرسمية واجتماعات رجال الأعمال.