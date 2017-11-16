«أصحاب الهمم» يرسمون لوحة تحدي دبي للياقة في ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

قبلت حلبة مرسى ياس التحدي مساء أمس الأول، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة، وذلك بمشاركة واسعة على مضمار الحلبة، وشاركت البطلة الأولمبية الأميركية أليسون فيليكس في التحدي صحبة أصحاب الهمم الذين شكلوا السواد الأعظم للمشاركين، وقادت فيلكيس المشاركين في مجموعة من التدريبات القوية والمثيرة للجري، والتي شهدت إثارة بالغة من أجل حصد المراكز الأولى.

وجاءت مشاركة حلبة مرسى ياس وأصحاب الهمم في المبادرة من خلال برنامج «تدرب في ياس» الذي يقام الثلاثاء من كل أسبوع، وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مبادرة تحدي دبي للياقة لمدة شهر بهدف حث المجتمع بشكل عام على ممارسة كافة أنواع الرياضات في مختلف الأماكن والميادين والملاعب، وشهدت إقبالا كبيرا على مدار الأيام الماضية. ‬

وشاركت العداءة العالمية الفائزة ببطولة العالم للجري مع عدد من الرياضيين من أصحاب الهمم والذين يستعدون للمشاركة في دورة الأولمبياد الخاص ضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة، شملت قيادة الدراجات والجري وتدريبات اللياقة البدنية، وحصص الزومبا مع كلاري، مدربة الزومبا المتخصصة، وهي من ذوي الإعاقة الذهنية والتي تطوعت للمشاركة في الحدث.‬

‫ولم يقتصر التحدي على المشاركة في مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حيث تحدى أسطورة كرة السلة كوبي براينت مواطنته العداءة العالمية أليسون فيلكيس لتدريب عدائي الأولمبياد الخاص، استعدادًا لدورتي الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018 والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ، وسيحضر الثنائي لزيارة الإمارات للمشاركة في عدد من الفعاليات والحصص التدريبية إلى جانب اللجنة المحلية المنظمة لدورة الأولمبياد الخاص خلال هذه الأسبوع.