«سياحة أبوظبي» تعقد 1500 اجتماع خلال «سوق السفر»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي، الذي أقيم في لندن، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. وأتاحت المشاركة هذا العام لأبوظبي وشركائها، فرصة التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة من قطاع السفر والسياحة العالمي، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميزة للزوار من المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب الترويج لآخر تطورات قطاع السياحة والضيافة، وأحدث البرامج والمشاريع النوعية التي أطلقتها الدائرة خلال العام الجاري.

ويُعد معرض سوق السفر العالمي بلندن من أهم المعارض السياحية على مستوى العالم كونه يتيح الفرصة للمشاركين للالتقاء بصناع السياحة من مختلف دول العالم لمناقشة آخر مستجدات القطاع العالمي وبحث الشراكات وآفاق التعاون الجديدة، خاصة أنه يستقطب صُناع القرار والمختصين بالقطاع، وعدداً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام بمشاركة أكثر من 50 ألف عارض من جميع دول العالم للترويج والتسويق للوجهات وللخدمات السياحية.

من جهتها، حققت أبوظبي وشركاؤها نجاحات فاقت ما تم تحقيقه في المشاركات السابقة في هذا الملتقى العالمي، مع عقد أكثر من 1500 اجتماع، بالإضافة إلى العديد من الشراكات التي سيتم العمل على بلورتها في المستقبل القريب.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «لاقت مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي في لندن نجاحاً كبيراً في تعزيز وإبراز هوية أبوظبي كوجهة سياحية عائلية آمنة مفضلة للسياح الأوروبيين تجمع بين عناصر الجذب التراثية والثقافية الأصيلة بهدف استقطاب المزيد من الزوار.

وحظي جناح أبوظبي باهتمام واسع من الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة العالمي وجمهور المعرض». مشيراً إلى أن الدائرة وشركاءها عملوا على ترويج الوجهة إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز الفعاليات والمهرجانات التي تتضمنها أجندة العاصمة للفترة المقبلة، وبخاصة مع افتتاح الصرح الثقافي اللوفر أبوظبي.