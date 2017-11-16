«إيجل هيلز» تمنح عقد الأعمال الإنشائية لمشروع «العنوان الفجيرة»

أبوظبي (الاتحاد)

مَنَحَت شركة إيجل هيلز مؤخراً عقد تطوير مشروع «العنوان الفجيرة منتجع وسبا» الذي يمتد على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 63677 متراً مربعاً لشركة Joannou & Paraskevaides (J&P).

وجاء الإعلان عن مباشرة أعمال المشروع الفندقي-السكني الرائد في إمارة الفجيرة خلال مراسم توقيع العقد وتدشين حجر الأساس لإطلاق أعمال مشروع «العنوان الفجيرة منتجع وسبا» والذي من المتوقع الانتهاء منه في العام 2019. ويتألف «العنوان الفجيرة منتجع وسبا» من 196 غرفة ومجموعة من وسائل الراحة فئة الخمس نجوم، ويضم 4 مبانٍ سكنية تحتوي على 172 شقة تحمل علامة مجموعة فنادق «العنوان»، بالإضافة إلى 5 فلل شاطئية و5 فلل بإطلالات على الحدائق. كما يضم المشروع ممشى للتنزه بطول 500 متر، ويوفر وصول مباشر إلى الشاطئ والمركز الرئيسي للمشروع.

ويقع المشروع في منطقة شرم المعروفة بطبيعتها الخلابة وسحر جبالها وبحرها المُطل على خليج عُمان، وسيمنح لسكانه وزواره أجواء منقطعة النظير للعيش الراقي والراحة والاستجمام. وكانت «إيجل هيلز» قد أعلنت عن المشروع الرائد في شهر أبريل عام 2016، وأتمَّت إلى الآن أعمال تسوية الأرض وأنهت الأعمال الإنشائية البحرية المخطط لها ضمن الموقع.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: «يشكل إعلان المقاول الرئيسي خطوة مهمة لإنجاز العمل على المشروع الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز تجربة العيش العصري والراقي في هذه البقعة الجميلة من أرض الإمارات، والتي ستشكل قلبها النابض بالحياة في المستقبل.

ونحن سعيدون باختيار شركة J&P لتاريخها العريق والسمعة التجارية المرموقة التي تحظى بها الشركة في سوق التطوير العمراني».

وأضافت: «نسير بثبات وبخطى متسارعة نحو إنجاز المشروع في التاريخ المقرر له في العام 2019.

وقد أنهينا أعمال تسوية الأرض والأعمال الإنشائية البحرية ولمسنا اهتماماً كبيراً لدى كثير من المستثمرين. ومما لا شك فيه فإن تعاوننا مع شركة J&P هو تأكيد جديد على التزامنا بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتَّبَعَة في مجال البناء والتطوير العمراني».