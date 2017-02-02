غادة عبد الرازق.. تكره المجاملة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تتنقل النجمة غادة عبد الرازق حالياً بين أبوظبي والقاهرة لتصوير مشاهد المسلسل وحلقات «أراب كاستينج»، ووصفت تجربتها للمرة الثانية كعضو لجنة تحكيم البرنامج بأنها مميزة، في إبراز المواهب في التمثيل من جميع أنحاء العربي، وإظهارها بهذه الاحترافية، لتثري الساحة الفنية بأفكار ودماء جديدة، موجهة تحية لـ«أبوظبي للإعلام» على اهتمامها بنوعية مهمة من البرامج تجمع بين الترفية والإفادة.

وحول معيار التعامل بالنسبة للمشتركين، خصوصاً أنها تتعمد النقد، قالت غادة إن القسوة في بعض الأحيان تؤدي للنجاح، ففي بداية مسيرتي، التقيت أحد المخرجين، وصدمني عندما نصحني بالابتعاد عن التمثيل، وقال لي بالحرف خلال اختباره لي «أنت لا تصلحين للتمثيل»، هذا النقد الحاد زادني إصراراً وزرع لدي القوة لإثبات قدراتي للجميع بأنني ممثلة ولديَّ الموهبة.

وقالت: هذه القصة لا تنطبق على الجميع، لكني أحاول أن أكون صريحة ولا أجامل أحداً، حتى يستفيدوا من ذلك في حياتهم الفنية المستقبلية.

أسباب النجاح