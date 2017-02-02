  • الجمعة 06 جمادى الأولى 1438هـ - 03 فبراير 2017م

حصلت على شهادة عدم صلاحية في بداياتها

غادة عبد الرازق.. تكره المجاملة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تتنقل النجمة غادة عبد الرازق حالياً بين أبوظبي والقاهرة لتصوير مشاهد المسلسل وحلقات «أراب كاستينج»، ووصفت تجربتها للمرة الثانية كعضو لجنة تحكيم البرنامج بأنها مميزة، في إبراز المواهب في التمثيل من جميع أنحاء العربي، وإظهارها بهذه الاحترافية، لتثري الساحة الفنية بأفكار ودماء جديدة، موجهة تحية لـ«أبوظبي للإعلام» على اهتمامها بنوعية مهمة من البرامج تجمع بين الترفية والإفادة.

وحول معيار التعامل بالنسبة للمشتركين، خصوصاً أنها تتعمد النقد، قالت غادة إن القسوة في بعض الأحيان تؤدي للنجاح، ففي بداية مسيرتي، التقيت أحد المخرجين، وصدمني عندما نصحني بالابتعاد عن التمثيل، وقال لي بالحرف خلال اختباره لي «أنت لا تصلحين للتمثيل»، هذا النقد الحاد زادني إصراراً وزرع لدي القوة لإثبات قدراتي للجميع بأنني ممثلة ولديَّ الموهبة.

وقالت: هذه القصة لا تنطبق على الجميع، لكني أحاول أن أكون صريحة ولا أجامل أحداً، حتى يستفيدوا من ذلك في حياتهم الفنية المستقبلية.

أسباب النجاح

اختارت غادة أكثر من موهبة جديدة من خريجي الموسم الأول من البرنامج لمشاركتها أعمالها الدرامية في رمضان الماضي، وبدأ نجمهم يسطع، من بينهم أحمد وجيهان ودينا، وعن أسس اختيارها لهم أشارت إلى أن الساحة الفنية تحتاج إلى ممثلين جدد، لذلك فهي تتبع حسها الفني وخبرتها الطويلة في اختيار الشخص الذي يتمتع بالموهبة، لافتة إلى أن التمثيل ليس سيناريو يُحفظ ويتم ترديده، إنما الإيحاءات وردود الفعل الجسدية والصوتية وإمكانية تحويل السيناريو إلى مشهد برؤية صاحبة، أسس اختياري للمشترك، مؤكدة أن من اختارتهم يتميزون بهذه الصفات. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا