حنان مطاوع في 3 مسلسلات

القاهرة (الاتحاد)

بعدما اقتصرت مشاركة حنان مطاوع في رمضان الماضي على مسلسل «ونوس» أمام يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي، تشارك في رمضان المقبل في ثلاثة مسلسلات جديدة توزع وقتها حالياً ما بين تصويرها، الأول «طاقة نور» أمام هاني سلامة وميس حمدان وأشرف عبدالغفور، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويرصد التغيرات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة.

والثاني «حلاوة الدنيا» أمام هند صبري وظافر العابدين وانوشكا وأمنية خليل ورجاء الجداوي وإخراج حسين المنياوي، ويستعرض قيمة الحياة والأشياء الجميلة فيها التي يجب أن نستمتع بها على الرغم من صعوبة الظروف المعيشية.

والثالث «اوركيديا» أمام عدد كبير من نجوم الدراما في الوطن العربي، منهم جمال سليمان وعابد فهد وباسل خياط وتأليف عدنان العودة وإخراج حاتم علي.