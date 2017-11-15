4 قتلى بينهم مهاجم بإطلاق نار جديد في مدرسة شمال كاليفورنيا

واشنطن (وكالات)

أفاد تلفزيون «كيه.سي.آر.إيه» في ساكرامنتو، مساء أمس، بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم بإطلاق نار بمدرسة ابتدائية شمال ولاية كاليفورنيا، وأن ضباط إنفاذ القانون قتلوا المهاجم. وذكرت صحيفة «ريكورد سيرش لايت» المحلية، أن إطلاق النار وقع في الثامنة صباحاً (1600 بتوقيت جرينيتش) في مدينة رانشو تيهاما بمقاطعة تيهاما على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة ساكرامنتو. وقال التلفزيون نقلاً عن مسؤول بمكتب قائد شرطة المنطقة، إن عدداً من التلاميذ نقلوا جواً نتيجة إطلاق النار في مدرسة رانشو تيهاما قرب منطقة كورنينج. وأضاف فيل جونستون مساعد قائد شرطة مقاطعة تيهاما للقناة التلفزيونية «أعرف بمقتل 3 على الأقل». وتابع أن مطلق النار قتل برصاص ضباط إنفاذ القانون وإنهم أرسلوا إلى أماكن عدة في المنطقة. ولم يكن بوسعه تحديد العدد الإجمالي للقتلى أو المصابين.

وذكرت محطة «كيه.سي.آر.إيه» التلفزيونية أنه تم إجلاء الطلاب والمدرسين من المدرسة، مشيرة إلى أن طالباً يبلغ 6 سنوات من بين الجرحى. ووفقاً لشبكة «سي بي إس»، فقد أطلق مجهول النيران داخل منزل، وبعد ذلك قصد المدرسة في المدينة، مؤكدة أن الجاني لقي مصرعه. وقالت الشرطة إنها تجري تحريات حول 5 أماكن وقع فيها إطلاق النار، ذاكرة أن شاهد عيان أكد سماعه 90-100 طلقة نارية. وتكررت عمليات إطلاق النارية الدامية في الولايات المتحدة بشكل متواتر خلال العام الحالي كان أفدحها عندما استيقظت مدينة لاس فيجاس بمقاطعة كلارك، في ولاية نيفادا على وقع كارثة، حيث وقع هجوم مسلح على ملهى ماندالاي باي كازينو، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.