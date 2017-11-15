ماليزيا تودع الباندا «نوان نوان»

كوالالمبور (د ب أ)
سيطر الحزن على محبي الحيوانات في ماليزيا أمس، حيث ودعت كوالالمبور الباندا الصغيرة «نوان نوان».
واستقلت الباندا التي يعني اسمها «الدفء» طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في طريقها للصين.
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وكان والداها «فو واو» و«فينج يي»، قد جاءا من الصـــين عــلى سبيل الإعــــارة لمدة عشرة أعوام في 21 مايو 2014، للاحتفـال بالذكرى الـ40 لإقامة علاقات دبلوماسية بين ماليزيا والصين.
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وقال وزير البيئة وان جونايدي توانكو جعفر: «أشعر بحزن بالغ وأنا أودع نوان نوان».
وأضاف: «أتوقع أن تعثر على شريك حياة وتنجب صغاراً.. سوف يكون لها دائما صلة بماليزيا».