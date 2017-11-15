ماليزيا تودع الباندا «نوان نوان»

كوالالمبور (د ب أ)

سيطر الحزن على محبي الحيوانات في ماليزيا أمس، حيث ودعت كوالالمبور الباندا الصغيرة «نوان نوان».

واستقلت الباندا التي يعني اسمها «الدفء» طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في طريقها للصين.

كانت الباندا «نوان نوان» قد ولدت في 15 أغسطس 2015 في مركز رعاية الباندا العملاق في حديقة الحيوانات الوطنية في كوالالمبور.

وكان والداها «فو واو» و«فينج يي»، قد جاءا من الصـــين عــلى سبيل الإعــــارة لمدة عشرة أعوام في 21 مايو 2014، للاحتفـال بالذكرى الـ40 لإقامة علاقات دبلوماسية بين ماليزيا والصين.

وينص الاتفاق، الذي توصلت إليه الحكومتان الماليزية والصينية عام 2012، على أن الباندا التي سوف تولد في ماليزيا يجب إعادتها للصين، عندما تكمل عامها الثاني.

وقال وزير البيئة وان جونايدي توانكو جعفر: «أشعر بحزن بالغ وأنا أودع نوان نوان».

وأضاف: «أتوقع أن تعثر على شريك حياة وتنجب صغاراً.. سوف يكون لها دائما صلة بماليزيا».