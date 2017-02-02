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الزبادي.. فوائد صحية بلا حدود
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تاريخ النشر: الجمعة 03 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

ينصح استشاري السمنة والنحافة الدكتور محمد حلمي بتناول كوب من الزبادي يومياً قبل النوم للحصول على فوائده العديدة للجسم، مؤكداً أنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، أ، و، ب، لافتاً إلى أنه يتميز بدوره الأساسي في حرق الدهون لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الأمينية. ويشدد حلمي على ضرورة تناول الزبادي ليلا قبل النوم بالنسبة لمن يرغب في إنزال وزنه.

ويقدم حلمي عدداً من فوائد الزبادي وهي:

1- يسهل الزبادي عملية الهضم، ويحد من الإصابة بعسر الهضم، لذا فتناوله يقلل الإصابة بالإمساك، أو الإسهال أو ألم المعدة.

2- يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تساعد في زيادة نسبة حرق الدهون في الجسم، ما يسهم في التخلص من الوزن الزائد.

3- يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويعزز وظيفة الأمعاء، ويقوي الجهاز الهضمي بشكل جيد. ... المزيد
     
 

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