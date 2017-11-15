«الاتحاد الدولي للسكري»: 11 ألف درهم تكلفة علاج الفرد المصاب بالمرض في الإمارات سنوياً

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أظهرت بيانات وإحصاءات الاتحاد الدولي للسكري، أن متوسط نفقات دولة الإمارات ، المرتبطة بالسكري، تبلغ 3068 دولاراً لكل شخص، أي ما يعادل حوالي (11300 درهم)، بينما يبلغ المتوسط العام للإنفاق على الشخص المصاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 1133 دولاراً لكل شخص، وهو ما يظهر حجم الإنفاق بالدولة.

وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بأن عدد البالغين (من 20 إلى 79 عاماً)، المصابين بمرض السكري بالدولة وغير مشخصين بأنهم مصابون، يبلغ 378 ألف شخص، من إجمالي يتجاوز 14.377 مليون شخص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الإحصاءات التي سيتم تحديثها في ديسمبر المقبل، أن الانتشار المقارن المصحح وفقاً للعمر لدى السكري في دولة الإمارات، في حدود 19%، بين البالغين من سن 20 إلى 79 عاماً. فيما أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، نتائج المسح الصحي التكميلي للكشف عن مرض السكري في إمارة دبي لعام 2017، حيث شملت عينة الأساس 2500 أسرة مواطنة، و1800 أسرة غير مواطنة، و700 شخص من التجمعات العمالية، بإجمالي 5000 أسرة.

وأظهر المسح الذي أجرته «الهيئة»، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، أن نسبة الإصابة بالسكري بين المواطنين في دبي 19%، وبين المقيمين 14.7%، فيما بلغت نسبة الإصابة بين سكان دبي بشكل عام 15.2%.