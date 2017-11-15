«توباسكس» تطرح مجموعة من منتجاتها بقطاع النفط والغاز



تاريخ النشر: الأربعاء 15 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) عززت توباسكس حافظة منتجاتها في قطاع النفط والغاز، وأطلقت مجموعة كاملة من المواسير المصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والخالية من اللحامات بقطر يتراوح مابين 3 و72 ملليمتراً، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك». وتعد هذه أكبر مجموعة من منتجات المواسير، والأنابيب، والوصلات، والتوصيلات الخاصة. وعرضت توباسكس في «أديبك» برنامجها الإنتاجي الموسع الخاص بما أنتجته من مدعمات للوصلات والمكونات الخاصة في إطار مشروع مشترك وقعت عليه مع شركة أواجي ماتيريا اليابانية. ومكن هذا الكسب الاستراتيجي توباسكس من استكمال مجموعة التجهيزات التي قدمتها حتى الآن من خلال فرعيها في إسبانيا، وإيطاليا، على الرغم من أن مقر مصنعها الرئيس في تايلاند. وتعد هذه بمثابة فرصة غير مسبوقة لتعزيز سوق رئيس في قارة آسيا، التي تمثل الوجهة الأكبر لمنتجات توباسكس، إذ تستقبل 69% من هذه المنتجات لتمثل بذلك 35% من إيرادات الشركة المباشرة. وقال جيسوس إسموريس، الرئيس التنفيذي لشركة «توباسكس»: تمكنا من تقديم هذه المجموعة الجديدة لصناعة النفط والغاز من خلال استحواذنا الأخير على شركة «آي بي إف» في عام 2015، وتوسيع نطاق منتجاتنا، إضافة إلى تعزيز المنتجات العادية من خلال قسمي توصيلات الصلب المقاوم للصدأ في توباسكس الهند وأواجي. ومن هذا المنطلق، يستطيع العميل الاستفادة من حل نهائي يجمع مابين التزام توباسكس بالجودة، ما يضمن للعملاء توفير مجموعة كاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة من توباسكس سيرفيس سولوشنز، شبكتنا العالمية للتوزيع. كما يعكس هذا النمو استراتيجيتنا للتطور من مصنع للمواسير إلى مورد عالمي للحلول الأنبوبية.