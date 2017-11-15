حامد بن زايد: الإمارات توفر المنتديات العالمية المتخصصة لتبادل الخبرات والتجارب بقطاع البترول والغاز

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى من خلال إقامة مثل هذه المنتديات باعتبارها منصة متخصصة للشركات العالمية، لتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول لقطاع البترول والغاز وفق أحدث التقنيات الحديثة والمبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك، في تصريحات لسموه خلال زيارته معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2017» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتفقد سموه - خلال الجولة التي رافقه خلالها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها» - عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية، وتعرف إلى آخر مستجدات التطوير والتحديث في تقنيات الإنتاج في مجالي البترول والغاز، وأهم المعروضات والمنتوجات والمشاريع المتعلقة بالطاقة.

واستمع سموه من القائمين على الأجنحة والشركات والمؤسسات العارضة إلى أهم البرامج والخطط التطويرية ورؤيتهم لمستقبل الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة. وشملت جولة سموه زيارة شركة توتال وشركة أرامكو وشركة مبادلة وشركة النفط الصينية والجناح الياباني وشركة أدنوك.