استقالة 3 أعضاء من اتحاد ألعاب القوى

دبي (الاتحاد)

قرر 3 من أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، التقدم باستقالة مسببة إلى الجمعية العمومية للاتحاد «غير العادية» في حال انعقادها، لمناقشة قضية التستر على إيقاف اللاعبة إلهام بيتي من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك بسبب ما وصفوه بتجاوزات إدارية وفنية ومالية، إلى جانب التستر على إيقاف اللاعبة لمدة عامين من دون الإفصاح عن حقيقة ما حدث.

وكشف راشد الجربي، عضو المجلس عن تقدمه باستقالته إلى جانب، علي النيادي، رئيس لجنة المنتخبات، وسحر العوبد، رئيس اللجنة النسائية ولجنة التسويق، مؤكدين عدم رضاهم عن الأسلوب الذي تدار به شؤون الاتحاد من قبل رئيس الاتحاد.