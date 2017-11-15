«فورد» تعرض مجموعة من الشاحنات والسيارات الرياضيّة

دبي (الاتحاد)

تعرض فورد، ضمن معرض دبي الدولي للسيارات 2017، مجموعة مشوّقة من السيارات الرياضيّة المتعدّدة الاستعمالات والشاحنات، حيث تسلّط فورد الضوء على التزامها في المنطقة، وفي مجالات قطاع السيارات.

وقال جاك برينت، رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: «تتميّز الشاحنات والسيارات الرياضية المتعدّدة الاستعمالات لدى فورد بتاريخ حافل، وقد أثبتت مراراً وتكراراً قدرة الشركة على تحديد مستوى المعايير من حيث الابتكار والجودة. لطالما كانت فورد رائدة في مجال الشاحنات والسيارات الرياضيّة المتعدّدة الاستعمالات SUV. ونحن ملتزمون بالبقاء في القمة.