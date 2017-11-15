دبي (الاتحاد)

أحدثت الشركة المصنّعة للسيارات الفاخرة مرسيدس-بنز زخماً في معرض دبي الدولي للسيارات 2017، ‬مع ‬مجموعة ‬ديناميكية ‬مذهلة ‬من ‬أحدث ‬الطرازات ‬التي ‬تم ‬إطلاقها ‬مؤخراً، ‬إلى ‬جانب ‬عدد ‬من ‬السيارات ‬الاختبارية ‬الطموحة ‬التي ‬تُبرز ‬مقومات ‬القوة ‬والأداء ‬لنظام ‬القيادة ‬الكهربائية. وتكشف مرسيدس-بنز عن ثلاثة طرازات مميزة لأول مرة في المنطقة، وتستعرض 24 ‬سيارة ‬من ‬أحدث ‬طرازاتها ‬خلال ‬الحدث ‬الذي ‬يستمر ‬لخمسة ‬أيام ‬وتُختتم ‬فعالياته ‬يوم ‬السبت ‬18 ‬نوفمبر، ‬حيث ‬تُعطي ‬جميعها ‬نظرة ‬سريعة ‬لأحدث ‬التقنيات ‬التي ‬ترسم ‬ملامح ‬مستقبل ‬التنقل.

وتدعم مرسيدس-بنز إرثها العريق من الابتكار عبر استراتيجية شاملة تُطلق عليها اسم ‏CASE، ‬والتي ‬تستند ‬إلى ‬أربع ‬ركائز ‬رئيسية ‬هي: ‬الاتصال ‬C، ‬والقيادة ‬الذاتية ‬A، ‬والقيادة ‬المشتركة ‬والخدمات ‬S، ‬والقيادة ‬الكهربائية ‬E. ‬وحدّدت ‬هذه ‬الاستراتيجية ‬ملامح ‬أحدث ‬السيارات ‬التي ‬تجمع ‬بين ‬الأداء ‬الفائق ‬والتكنولوجيا ‬الكهربائية: ‬سيارة ‬Project ONE ‬الاختبارية ‬من ‬مرسيدس-AMG ‬بأحدث ‬التقنيات ‬الهجينة ‬والفعّالة ‬والمطورة ‬بالكامل ‬للفورمولا ‬1، ‬وسيارة ‬GT Concept ‬الاختبارية ‬من ‬مرسيدس-AMG ‬التي ‬تمزج ‬بين ‬أداء ‬السيارات ‬الرياضية ‬وأقصى ‬قوة ‬كهربائية. وقالت لينارت مولر-تويت، رئيس قسم التسويق والاتصال، سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: «تستمر مرسيدس-بنز في ريادة الصناعة من حيث تحديد ما سيبدو عليه مستقبل التنقل، وتعتبر دورة هذه السنة من معرض دبي الدولي للسيارات بمثابة المنصة المثالية لاستعراض رؤيتنا لأداء القيادة الكهربائية لعملائنا في الشرق الأوسط. ومن خلال أحدث سياراتنا الاختبارية، ‏AMG Project ONE، وAMG GT Concept، ‬نواصل ‬الارتقاء ‬بقدرات ‬القوة ‬الكهربائية»‬.

وعبر إطلالتها الأولى إقليمياً، تخطو الطرازات الثلاثة الجديدة من مرسيدس-بنز لتعيد تعريف معنى الفخامة والأداء في صناعة السيارات على كافة المستويات، لتقدم تجربة تتسم بأنها «الأفضل ولا شيء سواه».

وتجلب السيارة الرياضية المميزة ذات المقعدين ‏Project ONE ‬الاختبارية ‬من ‬مرسيدس-AMG ‬أحدث ‬التقنيات ‬الهجينة ‬والفعّالة ‬والمطوّرة ‬بالكامل ‬للفورمولا ‬1 ‬من ‬حلبات ‬السباق ‬لتدخلها ‬إلى ‬سيارات ‬الركاب ‬على ‬الطرقات. ‬ويتألف ‬نظام ‬القيادة ‬الكهربائية ‬الهجينة ‬عالي ‬الأداء ‬من ‬وحدة ‬مدمجة ‬وموصولة ‬بدقة ‬متناهية ‬تضم ‬محركا ‬هجينا ‬واحدا ‬بشاحن ‬احتراق ‬توربيني ‬مع ‬مجموعة ‬من ‬أربعة ‬موتورات ‬كهربائية. ‬وتولّد ‬هذه ‬السيارة ‬الاختبارية ‬قوة ‬تزيد ‬عن ‬1,000 ‬حصان، ‬وتتجاوز ‬سرعتها ‬القصوى ‬حاجز ‬الـ ‬350 ‬كم/س.

أما محرك البنزين الهجين ‏V6 ‬بسعة ‬1.6 ‬لتر ‬مع ‬خاصية ‬الحقن ‬المباشر ‬ووحدة ‬الشحن ‬التوربيني ‬الفردية ‬والمعزّزة ‬كهربائياً، ‬فيأتي ‬مباشرة ‬من ‬سيارة ‬السباقات ‬مرسيدس-AMG ‬بتروناس ‬للفورمولا ‬1. ‬وتعتبر ‬الموتورات ‬الكهربائية ‬على ‬المحور ‬الأمامي ‬أيضاً ‬من ‬العجائب ‬الثورية ‬فعلاً، ‬مع ‬دوران ‬قوي ‬للموتور ‬حتى ‬50,000 ‬دورة ‬في ‬الدقيقة ‬- ‬حيث إن ‬المعدل ‬الرائع ‬الحالي ‬يبلغ ‬20,000 ‬دورة ‬في ‬الدقيقة. ويُستلهم تصميم السيارة الاختبارية بوضوح تام من الفئة الممتازة في رياضة السيارات. ولكن قبل كل شيء، هي تُجسّد مبدأ مرسيدس-‏AMG ‬الذي ‬يتمثّل ‬في ‬أن ‬الجاذبية ‬ترتبط ‬دائماً ‬بالوظائف ‬العلمية. ‬ويمتاز ‬كل ‬جزء ‬بهدف ‬محدد. ‬والنتيجة ‬هي ‬سيارة ‬نموذجية ‬بمحرك ‬وسطي ‬قبل ‬المحور ‬الخلفي، ‬وأبعاد ‬متناسقة ‬جداً ‬بإطلالة ‬قوية، ‬مع ‬مقصورة ‬تميل ‬نحو ‬الأمام، ‬وأقواس ‬كبيرة ‬للعجلات، ‬وحواف ‬جانبية ‬نحيفة، ‬وطرف ‬خلفي ‬ممدود.